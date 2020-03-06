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مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع مدافعه

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:13 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
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ذكر تقرير إنجليزي، أن نادي مانشستر يونايتد وضع مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني كحد أدنى، للتخلي عن خدمات مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب سمولينج هذا الموسم معاراً لفريق روما الإيطالي، وأبلى بلاءً حسناً خلال فترة الإعارة، بخوضه 28 مباراة، ظهر خلالها بشكل جيد إلى حد كبير، وسجل هدفين وصنع هدفاً آخر.

ووفقاً لصحيفة ميترو البريطانية، أن نادي روما يسعى لشراء عقد سمولينج بشكل دائم، وأن النادي الإنجليزي طلب مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

كما أشارت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن ناديي إيفرتون وتوتنهام الإنجليزيين يريدان التعاقد معه أيضاً في فترة الإنتقالات الصيفية.

وكان صاحب الـ30 عاماٌ خارج الصورة بشكل كبير في مانشستر يونايتد، قبل أن يلمع نجمه بشكل كبير مع الجيالوروسي، ليصبح مرشحاً بشكل كبير للإنضمام للمنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.
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