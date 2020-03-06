Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحويلات مرورية بمناسبة تطوير طريق الإسماعيلية الصحراوي

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن أنه في إطار خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومي للطرق والذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، فقد اضطلعت بتعيين الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدى السيارات.

وأوضحت، أن ذلك بمناسبة القيام بأعمال توسعة وتطوير طريق "القاهرة الإسماعيلية الصحراوي" في القطاع من أسفل محور سعد الدين الشاذلي وحتى أسفل محور 30 يونيو بطول 65 كيلو متر.

وذكرت المرور في بيان، اليوم الجمعة، أن أعمال التطوير سوف تبدأ من يوم السبت بعد غد، وقد تم تخصيص عدة طرق بديلة وهي السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد إتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو اتجاه طريق السويس الصحراوي منه إلى مناطق القاهرة.

السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان يتم استخدام وصلة أم قمر إتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية إتجاه القاهرة يتم إستكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.

السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة يتم إستكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

القادم من داخل القاهرة ويرغب في الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم استخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان، والعكس للقادم من العاشر من رمضان اتجاه القاهرة.

القادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم استخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والاستكمال بطريق الإسماعيلية إتجاه مدينة الإسماعيلية، وبالنسبة لقاطني مدينتى الشروق والمستقبل اتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائري الأوسطي اتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

وأهابت وزارة الداخلية قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طريق الاسماعيلية الصحراوي تحويلات مرورية

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من الكاف بعد الحادث الإرهابي في تونس

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل

منذ أقل من ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

منذ ساعة و 22 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 8 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:43 م

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status