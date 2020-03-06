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وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستقلان الأتوبيس الكهربائي في جولتهما

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:10 م
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الجولة
الجولة
محمد عزام
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أجرى  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بالأتوبيس الكهربائي، بعدد من شوارع محافظة بورسعيد.

وجاء ذلك يرافقهم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد الأسبق واللواء هشام خطاب مدير الأمن، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وأشاد الوزير بتجربة الأتوبيس الكهربائي في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن بورسعيد دائما رائدة وتشهد المشروعات العملاقة التي تجعل منها مدينة حضارية متميزة على أرض مصر.

ومن ناحيته، قدم اللواء عادل الغضبان، شرحا مبسطا عن مجمل الإنجازات التي تمت خلال وقت قياسي في بورسعيد، لافتا إلى أن هناك إصرار على النجاح ومواجهة أي تحديات لتحقيق أفضل مستوى لبورسعيد وأبنائها.

يذكر أنه بدأ التشغيل التجريبي للأتوبيس الكهربائي بمحافظة بورسعيد، لمدة 20 يوما وذلك تمهيدا لتطبيقه في المحافظة بعد نجاح التجرية، حيث أنه يعمل بالكارت الذكي ويسع لـ83 فردا ومقام على أعلى مستوى من الإمكانيات.
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستقلان الأتوبيس الكهربائي في جولتهما
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستقلان الأتوبيس الكهربائي في جولتهما
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستقلان الأتوبيس الكهربائي في جولتهما
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستقلان الأتوبيس الكهربائي في جولتهما
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستقلان الأتوبيس الكهربائي في جولتهما
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يستقلان الأتوبيس الكهربائي في جولتهما
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