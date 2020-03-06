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مواجهات قوية للمعمورة وسبورتنج وكفر الدوار والقباري بالقسم الثالث

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:07 م
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بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
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يقام ثماني مباريات مرتقبة في إطار الأسبوع الـ 28 للمجموعة الحادية عشر من دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت.

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة المرتقبة، اللقاءات التالية :

1- شباب كوم حماده مع سبورتينج

حيث يلتقي شباب كوم حماده صاحب الرابع برصيد 45 نقطة مع نظيره سبورتنج صاحب المركز الأول برصيد 53 نقطة.

2- كفر بولين مع مياه البحيرة

يلتقي شباب بولين صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة مع مياه البحيره وصيف المجموعه برصيد 51 نقطة.

3- المعموره مع الترام

يستضيف مركز شباب المعموره نظيره نادي الترام في مواجهه قويه ويحتل الترام المركز الثالث برصيد 48 نقطة بينما يحتل المعموره المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

4- البترول مع القباري

يتلقي اسكندريه للبترول صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطه مع القباري صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة، والذي هبط للقسم الرابع.

5- بدر مع نهضة العامرية

يلتقي بدر صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة مع نظيره العامرية صاحب المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

يلتقي مركز شباب حوش عيسى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة مع نظيره رشيد صاحب المركز الخامس عشر، برصيد 23 نقطة.


7- كوم حماده مع إيتاي البارود

يتلقي نادي كوم حماده صاحب المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة مع نظيره ايتاي صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة.

8- شباب العبور مع كفر الدوار

يلتقي مركز شباب العبور صاحب المركزالحادي عشر برصيد 31 نقطة مع نظيره كفر الدوار صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.


ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- سبورتنج 53 نقطة
2- مياه البحيرة 51 نقطة
3- الترام 48 نقطة
4- م. ش كوم حمادة 45 نقطة
5- اسكندرية للبترول 40 نقطة
6- بدر 36 نقطة
7- إيتاى البارود 35 نقطة
8- كفر بولين 34 نقطة
9- شباب المعمورة 33 نقطة
10- نهضة العامريه 31 نقطة
11- شباب العبور 31 نقطة
12- غزل كفر الدوار 29 نقطة
13- كوم حمادة 29 نقطة
14- شباب حوش عيسي 28 نقطة
15- رشيد 23 نقطة
16- شباب القباري 17 نقطة

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