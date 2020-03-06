ماكرون للفرنسيين: لا تزوروا أقاربكم





ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشعب بتقليل الزيارات للأقارب من كبار السن، الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.





وقال ماكرون بعد زيارة لدار مسنين في باريس: "أعلم أنه أحياناً يكون القرار مؤلماً، ولكن يجب تجنب زيارة أقاربنا المسنين قدر المستطاع".





وحينما تكون الزيارات ضرورية وبموافقة الطاقم الطبي، لا يجب اصطحاب الأطفال، لأنهم "ينقلون الكثير من الفيروسات" حسب الرئيس الفرنسي، مضيفا "أولويتنا، أولوية الأمة، حماية كبار السن".





وحسب بيانات وزارة الصحة الفرنسية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة في فرنسا حتى مساء أمس الخميس 423، بزيادة 138 حالة مقارنةً مع الأربعاء، وتوفي 7 بالفيروس، 6 رجال وامرأة.



