تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك قبل موقعة الترجي



وتقام مباراة اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على ستاد رادس.



ويتناول الفريق وجبة الغذاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، على أن يلقي محاضرته على اللاعبين في تمام السادسة مساءًا.



ويتحرك أتوبيس الفريق إلى ستاد رادس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا وقبل اللقاء بساعتين ونصف.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الفريق قبل لقاء الترجي التونسي المقرر له اليوم الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.