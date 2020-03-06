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رغم الإيقافات.. تشكيل هجومي متوقع للترجي أمام الزمالك

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:00 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة منافسه الزمالك في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس الدولي.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي بمرحلة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس الدولي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة المُوافق 6-3-2020، بتوقيت القاهرة، حيث يرغب الأبيض في استغلال فارق الهدفين لحسم التأهل لدور نصف نهائي المسابقة الأفريقية بينما يسعى أبناء تونس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل الأفريقية.

إيقافات لاعبي الترجي

وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أصدر عقوبات صارمة بشأن صاحب الأرض حيث يغيب عن الترجي في مباراة الليلة كلا من خليل شمام لإيقافه ست مباريات وعبد الرؤوف بن غيث أربع مباريات بعد تعديهما على المغربي رضوان جيد حكم لقاء الذهاب.

التشكيل المتوقع لـ الترجي التونسي أمام الزمالك

وبالرغم من إيقاف المدرب معين الشعباني إلا أنه سيدفع بتشكيل هجومي مساء اليوم الجمعة أمام الزمالك في لقاء إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

في الدفاع: سامح الدربالي- محمد علي اليعقوبي- عبد القادر بدران- حسين الربيع.

في الوسط: فوسيني كوليبالي- كوامي بونسو- محمد أمين المسكيني.

في الهجوم: حمدو الهوني- بلال بن ساحة- إبراهيما واتارا.

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