القبض على زائر تسلق الهرم الأكبر الهرم.. وتسليمه للشرطة

تسلق أحد الزائرين المصريين ظهر اليوم الجمعة، الهرم الأكبر، وتصدى له أفراد الأمن من وزارة السياحة والآثار، وأفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار، الذين قاموا بإجباره على النزول، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.



والجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري كان قد وافق في جلسته العامة في شهر فبراير الماضي على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتسلق الاثار المصرية وارتكاب أية سلوك مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

