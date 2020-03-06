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مدير الحجر الصحي: نقوم بدورنا قبل تفشي كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:57 م
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة: إنهم يقومون بمناظرة جميع الركاب القادمين من جميع دول العالم، حيث ظهر فيروس كورونا في 79 دولة.

وأشار خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك 6 دول هي الأكثر خطورة، مثل الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن كل الطائرات التي تصل إلى  المطارات المصرية يتم مناظرة ركابها، فضلا عن تطهير الصالات وشنط الركاب.

وأضاف أنه يتم كتابة كروت طبية تتضمن كل بيانات الركاب لمتابعة حالتهم لمدة 14 يوما، مؤكدا أن كافة عناصر الحجر الصحي مدربين على التعامل مع الأوبئة، ويقوم بدوره قبل تفشي فيروس كورونا.
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كورونا فيروس كورونا حجر صحي الحجر الصحي

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