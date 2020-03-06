4 إجراءات لوزارة الصحة فور اكتشافها 12 حاملا لكورونا بالأقصر

اتخذت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عدة إجراءات فور إعلانها اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا، على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى الأقصر.





وكشفت الوزارة، عن أن عدوى فيروس كورونا، انتقلت إلى 12 مواطنا على متن باخرة قادمة من أسوان إلى الأقصر، نتيجة مخالطتهم، لسائحة تايوانية من أصل أمريكي.





الوزارة قالت: إنه فور عودة السائحة إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها( index case).





ومن جانبها رصدت "الفجر"، الإجراءات التي تم اتخاذها وجاءت كالتالي:





_ متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين للسائحة التيوانية





_ إجراء تحاليل الـ(pcr) للمخالطين للسائحة

_ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل