كل ما تريد معرفته عن مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد في "الليجا"

يلعب فريق برشلونة ضد ريال سوسيداد غدًا السبت الموافق الـ7 من مارس 2020، ضمن مبارايات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





برشلونة ضد ريال سوسيداد





ويستضيف ملعب "الكامب نو"، معقل البارسا عملاق كتالونيا مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد الهامة والتي ستنطلق غدًا، في ظل احتدام المنافسة واشتعالها مع الغريمين التقليديين.





موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد





وتنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الـ7:30 بتوقيت القاهرة الـ8:30 بتوقيت مكة، الـ9:30 بتوقيت افمارات العربية المتحدة.





القناة الناقلة لمواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد





وأعلنت مجموعة بي إن سبورتس الرياضية، عن نقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد عبر فضائيتها "bein 2".





موقف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد





وتأتي مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والبرسا في المركز الثاني عقب خسارته من ريال مدريد الإسباني في مباراته الماضية، بينما يأتي سوسيداد سادسًا في جدول الترتيب.





ترتيب الليجا قبل لقاء برشلونة ضد ريال سوسيداد





واحتل البرسا وصافة ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد برصيد 55 نقطة في حين يحتل الصدارة الريال الفريق الملكي بفارق نقطة واحدة.











