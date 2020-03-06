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الداخلية التونسية: إصابة 5 من عناصرها بالتفجير الانتحاري أمام السفارة الأمريكية

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:45 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن إصابة 5 من أفرادها إصابات متفاوتة الخطورة، وإصابة مدني إصابة خفيفة في التفجير الانتحاري الذي استهدف في وقت سابق دورية أمنية متمركزة أمام السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وذكرت المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج يتابع تطورات هذه العملية، وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أي مخاطر محتملة.

وفي السياق ذاته، فرضت قوات الأمن التونسية طوقا أمنيا حول مكان، وأبعدت الشرطة ممثلي وسائل الإعلام من محيط مكان الحادث بعد ورود أنباء حول شكوك في وجود سيارة تحتوي متفجرات قرب مكان الاعتداء الإرهابي.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية، أنه تقرر غلق المدرسة الأمريكية وإجلاء التلاميذ منها، فيما دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إلى عدم التواجد بمنطقة مقر السفارة. 

وشددت على أن فرق الطوارئ بصدد التعامل مع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس ودعت إلى متابعة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية.

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