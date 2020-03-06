Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:43 م
Advertisements
نيمار
نيمار
مصطفى صابر
Advertisements
كشفت بعض التقارير الإسبانية عن ان نادي باريس سان جيرمان يفكر جديًا في التخلي عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي مستعدة لمناقشة العروض المقدمة لضم البرازيلي ​نيمار​ تجنباً لرحيله عن الفريق .


وأوضحت الصحيفة ان النادي الباريسي يتجه للموافقة على بيع نيمار إلى ​برشلونة​، بسبب رغبة اللاعب في العودة لناديه القدمي في وقت تركز على تجديد عقد ​كيليان مبابي​ أولاً.

واضافت الصحيفة انه من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب النادي الكتالوني في عرض أنطوان جريزمان ضمن الصفقة.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقد النجم الفرنسي كليان مبابي لفترة أطول، خاصة أن عقده الحالي ينتهي صيف 2022.
Advertisements

أخبار تهمك

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. حادث انفجار في تونس قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و نصف

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من الكاف بعد الحادث الإرهابي في تونس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 8 ساعات

فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

منذ ساعة و نصف

مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

منذ ساعة

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 8 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 11 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:30 ص

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status