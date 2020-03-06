فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل

كشفت بعض التقارير الإسبانية عن ان نادي باريس سان جيرمان يفكر جديًا في التخلي عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي مستعدة لمناقشة العروض المقدمة لضم البرازيلي ​نيمار​ تجنباً لرحيله عن الفريق .









وأوضحت الصحيفة ان النادي الباريسي يتجه للموافقة على بيع نيمار إلى ​برشلونة​، بسبب رغبة اللاعب في العودة لناديه القدمي في وقت تركز على تجديد عقد ​كيليان مبابي​ أولاً.





واضافت الصحيفة انه من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب النادي الكتالوني في عرض أنطوان جريزمان ضمن الصفقة.





ويسعى نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقد النجم الفرنسي كليان مبابي لفترة أطول، خاصة أن عقده الحالي ينتهي صيف 2022.