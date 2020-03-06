إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)





وأشاد وكيل الوزارة، بما تقدمه مدرسة الزراعة في المشاركة المجتمعية بنافذ البيع وما تقدمه للمواطنين من منتجات بسعر التكلفة وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

أصدر محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قرارًا بإيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية بنين وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق وذلك لعدم وجود طلاب بالصفوف«الأول، والثاني، والثالث» الثانوي.جاء ذلك خلال جولة التفقدية التي أجراها أمس الخميس، على مدارس مدينة ملوي لمتابعة سير العملية التعليمية في المدينة.وعلى هامش زيارة التفقدية، زار «عزب» مدرسة ملوي الثانوية الزراعية وتابع أقسام المدرسة، وتفقد الفصول الدراسية، وانتظام الدراسة وانضباط الطلاب.