Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
هناء البشيري
Advertisements
أصدر محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قرارًا بإيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية بنين وإحالته للشؤون القانونية للتحقيق وذلك لعدم وجود طلاب بالصفوف«الأول، والثاني، والثالث» الثانوي.

جاء ذلك خلال جولة التفقدية التي أجراها أمس الخميس، على مدارس مدينة ملوي لمتابعة سير العملية التعليمية في المدينة.

وعلى هامش زيارة التفقدية، زار «عزب» مدرسة ملوي الثانوية الزراعية وتابع أقسام المدرسة، وتفقد الفصول الدراسية، وانتظام الدراسة وانضباط الطلاب.

وأشاد وكيل الوزارة، بما تقدمه مدرسة الزراعة في المشاركة المجتمعية بنافذ البيع وما تقدمه للمواطنين من منتجات بسعر التكلفة وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
إيقاف مدير مدرسة ملوي الثانوية وإحالته للتحقيق (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدير مدرسة ملوي ايقاف مدير مدرسة الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الكاف بعد الحادث الإرهابي في تونس

منذ ساعة و 27 دقيقة

مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حادث انفجار في تونس قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و نصف

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 5 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:30 ص

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status