الزمالك ضد الترجي.. كشف حساب كارتيرون مع الأبيض قبل موقعة رادس

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مضيفه الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة 7 مارس 2020، على ستاد رادس، ضمن إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

أرقام كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة الترجي:

خاض باتريس كارتيرون 19 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، فاز في 12 مباراة ، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 30 هدفا، واستقبلت شباكه 11 هدف، وتوج ببطولتي السوبر المصري والسوبر الإفريقي مع الفارس الأبيض، ويحتل المركز الثالث بالدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.