مع أقتراب عيد الأم ناهد السباعي توجه رسالة حب لوالدتها

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة لها مع والدتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ناهد، خلال الصورة مرتدية"فستانًا مكشوف الكتفين باللون الاسود وكان شعرها منسدل وابرزت إطلالتها بعقد"، وظهرت والدتها مرتدية"فستانًا طويل مكشوف الكتفين وكان شعرها قصير وابرزت إطلالتها بعقد وحلق".وعلقت السباعي، على الصورة قائلة:"احتفال بالنظر إليها امي امراة قوية انها تقرأ دائمًا انها مستمع رائع ربنا يحميكي ويخليكي ليا أفضل جلسة تصوير في حياتي مع افضل ام في الدنيا كلها".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يخليكم لبعض" وأضاف آخر"ما أجمل هذه العلاقة".يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة شيماء سيف، وأحمد فهمي، وبيومي فؤاد.