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غدًا.. كارمن سليمان وسامح حسين ونجوم الفن والمجتمع في مبادرة أهل مصر لغير القادرين

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:30 م
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كارمن سليمان
كارمن سليمان
كريم هاشم
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تنطلق غدًا السبت، مبادرة جديدة لمساعدة المرضى غير القادرين الذين يعانون من تشوهات الحروق التي تحتاج إلى تدخل جراحي بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر ومركزInnovinity لعلاج ضحايا الحروق في إحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة .


وبحضور كل من الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، والدكتور أحمد بهاء الدين زميل كلية الجراحين الملكية بأدنبره وصاحب المبادرة علاج عدد من المصابين.


ويدعم المبادرة عددًا من الفنانين منهم: مها أحمد، ومها أبو عوف، وأحمد فتحي، ومنال سلامة، وإنجي خطاب، وسامح حسين، ومدرب النجوم محمد أبو النجا، وآخرين وتشارك في إحياؤه المطربة الشابة كارمن سليمان، بالإضافة إلي فرقة أخرى للعزف علي العود والكمان.


ويتم بحضور عدد كبير من السفراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والأطباء والفنانين والإعلاميين، ومنهم دكتور محمد عبدالأخر عميد كلية طب الاسنان جامعة الأزهر الأسبق، دكتور خالد أبو الفضل عميد كلية طب الاسنان جامعة النهضة، دكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، دكتور أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس، ودكتور منصور حسين رئيس جامعة بني سويف، ودكتور أسامة الشحات أستاذ ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بكلية الطب جامعة الأزهر، دكتور أحمد البدوي رئيس قسم التجميل بجامعة عين شمس، دكتور حازم الخميسي مدير عام مستشفى وادي النيل، ودكتور عادل أنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي الجامعي، دكتور وأئل المهندس أستاذ ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين جامعة الأزهر، دكتور عمرو مبروك أستاذ جراحة التجميل بطب عين شمس وغيرهم.
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