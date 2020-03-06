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حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة السبت الموافق 7/3/2020

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:34 م
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طقس الغد
طقس الغد
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طقس الغد.. أعلنت الأرصاد، في بيانها الصادر اليوم الجمعة الموافق الـ7 من مارس 2020، عبر موقعها الإلكتروني، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر وبعض المدن والمحافظات.

طقس الغد السبت

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود البلاد طقس الغد السبت الموافق 7/3/2020، طقسًا مائلا للحرارة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

طقس الغد والأرصاد 

وقالت الهيئة: "طقس الغد على السواحل الشمالية الغربية سيكون دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شوائب عالقة نهارًا علي بعض المناطق، والرياح معتدلة.

طقس الغد

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس الغد السبت على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة 

وتابعت الهيئة: "يشهد طقس الغد السبت على شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا ، والرياح معتدلة، وشبورة صباحا على بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة".

طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة السبت:


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الكلمات المفتاحية

طقس الغد درجات الحرارة حالة الطقس

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