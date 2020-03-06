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مدرب الرجاء المغربي قبل مواجهة مازيمبي: جئنا إلى الكونغو من أجل التأهل لنصف النهائي

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:34 م
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جمال السلامي المدير الفني للرجاء الرياضي المغربي
جمال السلامي المدير الفني للرجاء الرياضي المغربي
علي نبوي
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تحدث جمال السلامي المدير الفني للرجاء الرياضي المغربي عن مواجهة فريقه غدا أمام مازيمبي الكونغولي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

السلامي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"خطة للمباراة قد تتغير في أي لحظة، لأننا سنواجه فريقا قويا استعاد بعض لاعبيه، فريق يُعرف بصلابته داخل ميدانه وأمام جمهوره".

وأضاف :"نأمل أن تعطي استراتيجيتنا ثمارها غداً، فنحن قدِمنا واضعين هدفًا واحدًا نصب أعيننا، وهو التأهل بإذن الله".

وتابع :"أعتقد أن القرار الذي تلقيناه يوم أمس، هو قرار إيجابي بالنسبة لنا. فالفيفا ذكرت في قرارها أن بن مالونغو لاعب لفريق الرجاء الرياضي بصفة نهائية".

وزاد :"مالونغو على أتم الاستعداد ويعي أهمية مباراة الغد أمام فريقه السابق وزملاءه السابقين؛ وسعدت بأداءه وسلوكه خلال مباراة الذهاب".

وأوضح :"رأينا العديد من اللاعبين الكبار ينتقلون من هذا النادي لذاك، ومالونغو لاعب متميز ويشرف فريقه. مالونغو ونغوما سفيران يحق لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تفخر بهما".

وواصل :"نتوفر على لاعبين جيدين وذوي خبرة؛ البعض منهم خاض نهاية كأس العالم للأندية أو فاز بكأس الكاف وألقاب أخرى، وهذا مصدر قوتنا".

وأردف :"لا أخفيكم سرا إن قلت أننا جئنا هنا لتسجيل الأهداف".

وأشار :"مباراة يوم غد سوف يديرها حكم كبير صاحب خبرة، سبق له وأن أشرف على العديد من المباريات الهامة؛ نعلم أن قوانين الفيفا تعاقب تضييع الوقت، لكن هوية الرجاء غير ذلك: نلعب كرة القدم ونحترم اللعبة".

واستطرد :"غدا ستشاهدون فريق الرجاء يلعب بشكل جيد، ويستحق تصفيقاتكم".

وأتم حديثه :"كل محب لكرة القدم يفضل حضور اللاعبين المتميزين، ولا نخشى أي لاعب. مبوتو لاعب متميز لكننا نتوفر على خطة للحد من خطورته، وترجمة الفرص التي قد تتاح لنا إلى أهداف".
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