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تعرف على مباريات الجولة ٢٧ بالقسم الثالث بالدقهلية

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق السبت منافسات الجولة ٢٧ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات مرتقبة مع إقتراب نهاية المسابقة.

بنى عبيد صاحب الصدارة برصيد ٥١ نقطة يحل ضيفا ثقيلا على مياه الدقهلية صاحب المركز السابع برصيد ٣٣ نقطة فيما يسعى إتحاد نبروه صاحب المركز الثانى برصيد ٤٧ نقطة للفوز فى مباراته أمام ضيفه بلقاس صاحب المركز الحادى عشر برصيد ٢٧ نقطة من أجل اللحاق ببنى عبيد وتقليص فارق النقاط فى حال تعثر أبناء بنى عبيد.

ويحل شبان بدواى صاحب المركز التاسع برصيد ٣٠ نقطة ضيفا على السنبلاوين صاحب المركز الثامن برصيد ٣٢ نقطة بينما يستضيف المطرية صاحب المركز الأخير برصيد ١٤ نقطة ضيفه منية سمنود صاحب المركز الثالث عشر برصيد ١٨ نقطة.

ويستقبل ملعب المنزلة مباراة إتحاد المنزلة صاحب المركز الرابع عشر برصيد ١٥ نقطة وضيفه شربين صاحب المركز الخامس برصيد ٣٩ نقطة ويحل شباب الأمير صاحب المركز العاشر برصيد ٢٨ نقطة ضيفا على كهرباء طلخا صاحب المركز الثانى عشر برصيد ٢٤ نقطة.

ويستضيف ميجاسبورت على ملعب عمال المنصورة ضيفه عمال المنصورة حيث يستضيف ملعب عمال المنصورة مباريات ميجاسبورت منذ بداية الدور الثانى بينما يغيب شيكو عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:
١- بنى عبيد ٥١ نقطة
٢- نبروه ٤٧ نقطة
٣- عمال المنصورة ٤٤ نقطة
٤- ميجاسبورت ٤٣ نقطة
٥- شربين ٣٩ نقطة
٦- شيكو ٣٧ نقطة
٧- مياه الدقهلية ٣٣ نقطة
٨- السنبلاوين ٣٢ نقطة
٩- شبان بدواى ٣٠ نقطة
١٠- شباب الأمير ٢٨ نقطة
١١- بلقاس ٢٧ نقطة
١٢- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة
١٣- منية سمنود ١٨ نقطة
١٤- المنزلة ١٥ نقطة
١٥- المطرية ١٤ نقطة
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