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نيكول سابا عن كورونا: "يالهوي"

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها من داخل أحدى المطارات، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نيكول، خلال الصورة مرتدية"جاكيت باللون الاسود وقبعة وكمامة"، وعلقت سابا، على الصورة قائلة:"الوقاية خير العلاج ولا داعي للتهويل يا لهوي".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يحفظك حبيبتي" وأضاف آخر"قمر بكل حالاتك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الف سلامه عليكي أن شاءالله ترجعي بالسلامة".

يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا، مسلسل "الهيبة الجزء الثاني"، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة منى واصف، ورفيق علي أحمد، وتيم حسن.
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