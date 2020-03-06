كيكي سيتين: الكلاسيكو لن يحبطنا ومواجهة ريال سوسيداد معقدة

وصف كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة مواجهة فريقه غدا أمام ريال سوسيداد والتي ستقام على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" بالمعقدة.



سيتين تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"ننتظر أفضل نسخة من ريال سوسيداد، وأكثر من ذلك الموسم الذي يقوم به سوسيداد، لديهم لاعبين رائعين، هو خصم يمكنه أن يعقد كل شيء عليك".



وأضاف :"الخسارة دائماً أحد الخيارات ، صحيح مؤلمة وخاصة في نادي كبير مثل هذا ولكن خيار ونحن مستعدون ويجب علينا أن نفوز بالثقة من جديد إذا دخل الإحباط للاعبين".



وتابع :"من الطبيعي ان يتكيف البعض بشكل سريع وأخرين يحتاجون بعض الوقت ، هذه وظيفتي لكسب ثقتهم ، أن انقل لهم ما أعرفه وسوف تساعدهم على القيام بعملهم".



وأشار :"مباراة الكلاسيكو لن تحبطنا ، كانت لدينا 7 فرص واضحة ، نحن نسير بشكل جيد ولدينا بعض الأشياء يجب علينا تحسينها والخسارة لن تؤثر علينا".



وأوضح :"لا نعرف متى سيعود آرثور، هو يعاني من ألم في الكاحل، علينا أن ننتظر ونرى".



وأردف :"لا أعرف على ماذا يعتمد من يقول بأننا لا نسيطر على غرفة تبديل الملابس ، لأنه في الأصل لا توجد لدينا مشاكل ، نحن سعداء بالمجموعة التي وجدناها ، كنا نعتقد بأن الأمر سيكون أصعب بكثير".



وزاد :"يتخذ اللاعبون موقفا استثنائيا ، ويقدمون لنا رأيا لأننا نطلب ذلك أيضا ، لكنهم يفعلون ما نطلبه ويرون أيضا أنهم يتحسنون ، لدينا علاقة مع غرفة تبديل الملابس ممتازة".



وأتم حديثه :"أريد البقاء هنا في برشلونة إلى الأبد",