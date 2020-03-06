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"الداخلية" تطلق مبادرة "أنتم المستقبل" بمشاركة طلبة المدارس

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:20 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "أنتم المستقبل"، التي تتضمن قيام عدد من رجال الشرطة بمشاركة طلبة المدارس، بزراعة شجرة بكل مدرسة كرمز للمستقبل المشرق والمزدهر ورسالة محبة دائمة وباقية، وإهداء من رجال الشرطة لأبنائنا الطلاب.

وبدأت المرحلة الأولى من تلك المبادرة بعدد من مدارس محافظة القاهرة، بمشاركة ضباط وضابطات مديرية أمن القاهرة، وتم غرس عدد من الأشجار وتوزيع الهدايا الرمزية على طلبة المدارس التي شملتها تلك المرحلة من المبادرة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب ومسئولو تلك المدارس عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه المبادرة، مؤكدين على تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة بالجهود التي تقوم بها أجهزة الوزارة، للتواصل المستمر مع طلبة المدارس باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وأمله نحو تحقيق غد مشرق ومزدهر.
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الكلمات المفتاحية

مبادرة انتم المستقبل الداخلية

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