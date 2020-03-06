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1 % تراجع في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:16 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
وكالات
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تراجعت أسعار الدولار بنحو 1 بالمئة خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية، مع زيادة انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت عملتي اليورو والين الياباني من تسجيل قفزة أمام الورقة الخضراء، لتتجاوز العملة الأوروبية 1.13 دولار كما تقف العملة اليابانية عند 105 ين لكل دولار.

وأدت المخاوف المتزايدة بشأن تداعيات "كوفيد-19" إلى تحول حقيقي في التوقعات بشأن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تزيد تكهنات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة للمرة الثانية هذا الشهر.

وتضع الأسواق احتمالية 90 بالمائة لخفض معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل.

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي إقرار حزمة تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة تفشي الفيروس الصيني، حيث بلغ عدد المصابين داخل الولايات المتحدة 197 شخصاً إضافة إلى وفاة 42 شخص.

وكان صندوق النقد الدولي نشر مدُونة تشرح تأثير الفيروس على العرض والطلب، وكيفية دعم المتضررين إثر هذه الأزمة ومساعدة الصندوق خلال التسهيلات التمويلية.

ومن المقرر الإعلان عن بيانات معدل البطالة وتقرير الوظائف والميزان التجاري في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.9 بالمائة لتسجل 1.1334 دولار، كما تراجعت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.9 بالمائة لتسجل مستوى 105.23 ين.

وهبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.3401 دولار، وانخفض مقابل العملة السويسرية بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 0.9353 فرنك.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1 بالمائة ليسجل 95.818، وهو أدنى مستوى منذ أواخر مارس عام 2019.
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الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 فيروس كورونا سعر الدولار اسعار الدولار أسعار الدولار

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