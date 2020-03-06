Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبراهيم حسن يعود للرجاء المطروحي من جديد

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


قرر مجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق في إجتماع طارئ عودة إبراهيم حسن ليتولي منصب مدير الكرة بفريق الرجاء بالجهاز الفني تحت قيادة نبيل محمود المدير الفني للفريق بالقسم الثاني.

يذكر أن إبراهيم حسن كان يعمل مديرا للكرة بنادي الحرية المطروحي وسبق له العمل بنادي الرجاء ويمتلك من الهبرات الإدارية الكثير وهذا مادفع مجلس إدارة نادي الرجاء للإستعانة به مرة أخري في المرحلة الحاسمة التي ينتظرها الرجاء الفترة القادمة.

ويواصل نادي الرجاء إستعداداتة لخوض مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي ستنطلق بمواجه الحمام يوم الأربعاء بملعب الأوليمبي بالأسكندرية.

ويحتل الرجاء المركز السادس برصيد 26نقطة ،ويسعي للفوز في المباريات القادمة للدخول في المنافسة علي الصعود للممتاز من جديد.
Advertisements

أخبار تهمك

فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حادث انفجار في تونس قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و نصف

أول تحرك من الكاف بعد الحادث الإرهابي في تونس

منذ ساعة و نصف

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 11 ساعة

مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

منذ ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:30 ص

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status