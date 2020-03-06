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وزيرة التعاون الدولي: الدولة تستهدف إبراز المشروعات للمواطن والعالم الخارجي

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن دور الوزارة هو تدعيم وتعزيز العلاقات ما بين مصر وشركائها في التنمية على مستوى العالم.

وأشار "رانيا"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن البنك الدولي من المساهمين في مشروعات التنمية في مصر بشكل كبير، منوهة بأن مشروع بنبان من النماذج الرائدة عن التعان بين القطاع الخاص والحكومي.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التأمين الصحي الشامل مشروع في غاية الأهمية، حيث تولي الدولة اهتمام كبير بالقطاع الصحي، منوهة بأن مصر تستهدف إبراز المشروعات التي تم تنفيذها للمواطن المصري أولا، والعالم الخارجي.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التعاون الدولي مشروعات تنميه الفجر

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