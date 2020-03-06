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"السياحة والآثار" تتخذ إجراءات سلامة ضد كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:11 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أكدت غرفة المنشأت الفندقية، على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، وذلك في إطار الحماية والوقاية من الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص.

وأوضح ماجد فوزي رئيس الغرفة، أنهم أعدوا مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعددهم 26 مدربًا يتنقلون بجميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي، مؤكدا على أنه تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل ما يلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.

ومن جانبه أوضح عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين إلى مصر، قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.

وأشار، إلى أنه تم إخطار الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء، والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أي حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.
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