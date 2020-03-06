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مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:09 م
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويخوض برشلونة لقاء الغد على ملعب كامب نو حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا بقارق نقطة وحيدة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة.

قائمة برشلونة ضمت كلا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي.
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