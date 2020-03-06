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خطيب المسجد النبوي: داء "كورونا" اختبار من الله

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
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ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير في خطبة الجمعة، أن العالم طُعن في رئتيه بداء كورونا ذلك الوباء الذي سلب الأجفان كراها والأبدان قواها وغزا البلدان وغشاها وفتق الأجواء وشق الأرجاء وأفسد الهواء فسبحان من ينزل الداء ويأذن بالعدوى إذا شاء امتحانًا واختبارًا وتذكيرًا وتخويفًا.

وقال الدكتور صلاح: "افزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والتجئوا إليه واطلبوا الحماية والوقاية منه وحافظوا على الأذكار والأدعية المأثورة فليس أنفع للوباء من الدعاء وصدق الالتجاء".

وأوصى الشيخ البدير المسلمين بأن يتقوا مضار العلل ومواطن الوباء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”ومن يتق الشر يوقه” وخمّروا الوجه عند العطاس والسعال وغطّوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي أحدكم جليسه بالنفاثة التي تخرج من فمه أو أنفه أو بالميكروبات التي تنتشر في محيط العطسة أو السعلة لأن العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى بواسطة استنشاق الرذاذ الملوث في الهواء والفضلة المنتشرة للشخص المصاب.

وأضاف: "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته ”، وخمروا أيضا الآنية وأوكوا الأسقية اتقاء للوباء والداء واحترازًا من الهوام والسوام والقوام، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء”.

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة، مشيدًا بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس خطيب المسجد النبوي

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