Advertisements
Advertisements
Advertisements

كريم محسن يطرح أغنية "ادرس في بلدنا"

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
طرحت وزراة التعليم العالي أغنية جديدة  للفنان كريم محسن، "ادرس في بلدنا"، عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك"، والأغنية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي من كلمات الشاعر: أحمد حسن راؤول، وألحان: كريم محسن، وتوزيع وميكس: إسلام زكي

وتقول كلمات الأغنية:"ادرس في بلدنا بلدنا بتصنع حلم جديد..بالعلم بنبني لابنك وابني وإيد في الإيد..هنا بيك.. هنقوى أكيد..خليك ليه تمشي بعيد"

يذكر أن آخر عمل لكريم كان ألبوم "قابل بقى" وكان يضم ويضم 12 أغنية، هي "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

وكان في ألبومه السابق "قابل بقى" تعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية "حبيبي أنا" وكانت توزيع كريم محسن.

بالعلم هنبنيها #ادرس _ في _ مصر# Study IN Egypt

تم النشر بواسطة ‏Ministry of Higher Education الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي‏ في الجمعة، ٦ مارس ٢٠٢٠
Advertisements

أخبار تهمك

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعة

أول تحرك من الكاف بعد الحادث الإرهابي في تونس

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اكتشاف ١٢ حالة حاملة لفيروس كورونا بمركب نيلي في الأقصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. حادث انفجار في تونس قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:30 ص

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status