كريم محسن يطرح أغنية "ادرس في بلدنا"

طرحت وزراة التعليم العالي أغنية جديدة للفنان كريم محسن، "ادرس في بلدنا"، عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والأغنية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي من كلمات الشاعر: أحمد حسن راؤول، وألحان: كريم محسن، وتوزيع وميكس: إسلام زكيوتقول كلمات الأغنية:"ادرس في بلدنا بلدنا بتصنع حلم جديد..بالعلم بنبني لابنك وابني وإيد في الإيد..هنا بيك.. هنقوى أكيد..خليك ليه تمشي بعيد"يذكر أن آخر عمل لكريم كان ألبوم "قابل بقى" وكان يضم ويضم 12 أغنية، هي "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".وكان في ألبومه السابق "قابل بقى" تعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية "حبيبي أنا" وكانت توزيع كريم محسن.