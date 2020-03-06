120.1 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي









أخبار البورصة المصرية





إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 62.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7 % والعرب على 9.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 120.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 51.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر، أن تعاملات المصريين مثلت 63.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.8 % وسجل العرب 10.5% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 125.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 841.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



