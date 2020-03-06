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120.1 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي
الجمعة 06/مارس/2020 - 01:47 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 62.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7 % والعرب على 9.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 120.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 51.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر، أن تعاملات المصريين مثلت 63.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.8 % وسجل العرب 10.5% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 125.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 841.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 قد أغلق تعاملاته عند مستوي 12347.6 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 5.08% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة %3.01 مغلقا الفترة عند 1172.8 نقطة, بينما سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 3.35% مغلقا الفترة عند 1,765.15 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.22%مغلقا عند 14134.6 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 3.38 %مغلقا الفترة عند 1662.8 نقطة.
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