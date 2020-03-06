هولندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا





سجلت هولندا أول حالة وفاة بفيروس كرورنا الجديد، لرجل يبلغ من العمر 86 عاما في مدينة روتردام الواقعة في مقاطعة جنوب هولندا.





وأفادت وكالة الإخبارية الهولندية "إن إر إس"، اليوم الجمعة: "توفي رجل في هولندا يبلغ من العمر 86 عاما اليوم، وذلك على خلفية إصابته بفيروس كورونا"، حيث "كان الرجل المتوفى في مستشفى إيكازيا في مدينة روتردام".





ولا يزال من غير الواضح، كيف أصيب الرجل المتوفى بفيروس كورونا، وتعتبر هذه هي أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بلادنا.





هذا وسجلت هولندا، في 27 فبراير الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).





وانتشر المرض الناجم عن الفيروس إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.





وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.





وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و 522 شخصا على مستوى العالم بحلول نهاية يوم أمس 5 مارس.



