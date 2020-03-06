Advertisements
Advertisements
Advertisements

هولندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:37 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

سجلت هولندا أول حالة وفاة بفيروس كرورنا الجديد، لرجل يبلغ من العمر 86 عاما في مدينة روتردام الواقعة في مقاطعة جنوب هولندا.

وأفادت وكالة الإخبارية الهولندية "إن إر إس"، اليوم الجمعة: "توفي رجل في هولندا يبلغ من العمر 86 عاما اليوم، وذلك على خلفية إصابته بفيروس كورونا"، حيث "كان الرجل المتوفى في مستشفى إيكازيا في مدينة روتردام".

ولا يزال من غير الواضح،  كيف أصيب الرجل المتوفى بفيروس كورونا، وتعتبر هذه هي أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بلادنا.

هذا وسجلت هولندا، في 27 فبراير الماضي، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس إلى 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل 3 آلاف و346 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

وباستبعاد إصابات ووفيات الصين، تم تسجيل 17 ألفا و113 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 334 حالة على مستوى العالم.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، إلى 97 ألفا و 522 شخصا على مستوى العالم بحلول نهاية يوم أمس 5 مارس.

Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 7 ساعات

بي إن سبورت تعلن معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بالأقصر

منذ نصف ساعة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:30 ص

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

12:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status