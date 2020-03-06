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حصاد البورصة المصرية .. قيم التداول تقفز لـ 15.6 مليار جنيه هذا الأسبوع
الجمعة 06/مارس/2020 - 01:31 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري جلسات دامية ، وبالرغم من تراجع المؤشرات بشكل عنيف إلا أن قيم التداولات قد ارتفعت الي 15.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.031 مليون ورقة منفذة علي عدد 113 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.448 مليون ورقة منفذة علي علي 110 ألف عملية بيع وشراء خلال الأسبوع الماضي ، وارجع المحللون أسباب ارتفاع التداولات الي انجذاب المتعاملون ناحية الأسهم ذات الأسعار المنخفضة رغبةً في تحقيق الأرباح لاحقاً.
وإستحوذت الأسهم علي نسبة 23.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.8 خلال أسبوع ، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية .
وسجلت قيم التداولات للمؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 نحو 2.7 مليار جنيه وبحجم تداول 717.3 مليون ورقة ، بينما سجلت قيم التداولات بمؤشر EWI EGX70 نحو 457.6 مليون جنيه وبحجم تداول 223.2 مليون ورقة , و سجلت قيم التداولات بمؤشر إيجي إكس 100 بحوالي 3.2 مليار جنيه وحجم تداول 940.6 مليون جنيه .
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ، نحو 22.5 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 644.5 مليار جنيه مقارنة بـ 667 مليار جنيه بالأسبوع الماضي وهبط بنسبة 3.4%.
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