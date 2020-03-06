حصاد البورصة المصرية .. قيم التداول تقفز لـ 15.6 مليار جنيه هذا الأسبوع





أخبار البورصة المصرية





شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري جلسات دامية ، وبالرغم من تراجع المؤشرات بشكل عنيف إلا أن قيم التداولات قد ارتفعت الي 15.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.031 مليون ورقة منفذة علي عدد 113 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.448 مليون ورقة منفذة علي علي 110 ألف عملية بيع وشراء خلال الأسبوع الماضي ، وارجع المحللون أسباب ارتفاع التداولات الي انجذاب المتعاملون ناحية الأسهم ذات الأسعار المنخفضة رغبةً في تحقيق الأرباح لاحقاً.









وإستحوذت الأسهم علي نسبة 23.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.8 خلال أسبوع ، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية .







