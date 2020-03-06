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عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة ريال سوسيداد

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:37 م
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بوابة الفجر
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تأكد غياب البرازيلي أرثور ميلو متوسط ميدان فريق برشلونة عن مباراة فريقه غدًا أمام ريال سوسيداد بسبب الإصابة.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال سوسيداد في السابعة والنصف من مساء غد السبت على ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويعاني اللاعب البرازيلي من الإصابة في الكاحل الأيمن ولم يشارك في المران، ليتأكد غيابه عن مباراة الغد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
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