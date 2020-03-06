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اعتقال شخصين ببريطانيا بعد العثور على عبوة مشبوهة في سيارة

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:27 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال شخصين عقب العثور على عبوة مشبوهة في إحدى السيارات ببلدة "لوتون" في مقاطعة "بيدفوردشير" الواقعة شرقي البلاد.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم استدعاء فريق تفكيك القنابل إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شخص على الفور، في حين اعتقل الثاني عقب وقت قصير.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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