أول تحرك من الكاف بعد الحادث الإرهابي في تونس



وجاءت تأكيدات الكاف بعد وقوع حادث إرهابي اليوم من جانب أحد الإرهابيين بتفجير نفسه بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس.



وأكد مسئولو الكاف لإدارة الزمالك أن المباراة ستقام في موعدها بصورة طبيعية ولا نية لتأجيلها بشكل نهائي.



وكان الزمالك قد فاز على الترجي بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة.



وتقام مواجهة اليوم على ستاد رادس في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

شدد مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم على إدارة الزمالك بخوض مباراة الترجي التونسي مساء اليوم في موعدها بشكل طبيعي بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.