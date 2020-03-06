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مصر ليست بينهم.. الكاف يعلن عن الدول الثلاث التي طلبت استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، عن الدول التي تقدمت رسميا بطلب لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

والدول التي طلبت استضافة نهائي دوري الأبطال هم:

الكاميرون- مدينة دوالا- ملعب جابوما

المغرب- الدار البيضاء- ملعب محمد الخامس

تونس- تونس- ملعب رادس

بينما تقدمت دولة وحيدة فقط بطلب استضافة نهائي الكونفدرالية وهي المغرب في مدينة الرباط وعلى ملعب مولاي عبد الله.

وذكر كاف في بيانه، أن تلك الدول هي التي قدمت طلب الاستضافة في الفترة المسموحة بين 11 و20 فبراير الماضي.

وأشار كاف في بيانه إلى أن القرار النهائي بشأن الملاعب سيعلن في الـ12 من شهر مارس الجاري بعد اجتماع للجنة الطوارئ.


ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في 29 مايو 2020 من مباراة واحدة فقط وليس ذهاب وإياب كما كان معتاد من قبل.


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