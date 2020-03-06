عاجل.. حادث انفجار في تونس قبل مباراة الزمالك والترجي



ويلتقي الزمالك مع الترجي مساء اليوم في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد رادس.



وأكدت إذاعة " شمس إف إم " التونسية أن شخص يمتطي دراجة نارية أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.



ويسفر الانفجار عن سقوط ضحايا بإستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه.





كشفت بعض التقارير الإعلامية التونسية عن وقوع حادث إرهابي هناك قبل لقاء الزمالك والترجي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.