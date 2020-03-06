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مايكروسوفت تؤكد إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:29 م
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شركة مايكروسوفت
شركة مايكروسوفت
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أكدت شركة مايكروسوفت - Microsoft أنه تم تشخيص إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت الشركة في رسالة بريد إلكتروني تفيد أنها تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم انتشار الفيروس للآخرين.

وقالت مايكروسوفت، أن كلا الموظفين من منطقة بيوجت ساوند القريبة من ريدموند، حيث لاحظت الشركة أيضًا أن أحد الموظفين يعمل عن بعد في LinkedIn بينما يعمل الآخرون في مقر مايكروسوفت في ريدموند.

قرر خبراء الصحة المحليون أن هذا الشخص لم يكن له أي اتصال مع الموظفين الآخرين أثناء إصابته بالعدوى، ولا يوجد خطر على من يعملون في LinkedIn من هذه الحالة. 

وأضافت الشركة، نحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم زميلنا وسوف نستمر في الحفاظ على صحة وسلامة موظفينا وعملائنا وشركائنا كأولوية قصوى بالنسبة لنا، والعمل عن كثب مع مسؤولي الصحة العامة على مستوى العالم.

وقد أصدرت شركة مايكروسوفت - Microsoft بالأمس،  تعليمات إلى العاملين في بيوجت ساوند ومنطقة خليج كاليفورنيا في العمل من المنزل إذا أمكن ذلك، وقالت الشركة في وقت سابق إنها تخطط لدفع أجور منتظمة للعاملين بالساعة حتى لو تم تخفيض ساعات عملهم.


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الكلمات المفتاحية

مايكروسوفت كاليفورنيا فيروس كورونا بيوجت ساوند Microsoft

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