حصاد البورصة .. المؤشر الرئيسي يهوي بنسبة 5% بأول أسبوع من مارس

أخبار البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 بنسبة 5.08% مغلقاً تعاملاته عند مستوي 12347.6 نقطة ، حيث سجل أكبر تراجع له يوم الأحد الماضي وهبط بنسبة 6% ،و سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة %3.01 مغلقا الفترة عند 1172.8 نقطة, بينما سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 3.35% مغلقا الفترة عند 1,765.15 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.22%مغلقا عند 14134.6 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 3.38 %مغلقا الفترة عند 1662.8 نقطة، وسجل أكبر هبوط له يوم الأحد الماضي ، وقتها اضطرت البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بسبب هبوط مؤشر EGX 100 متجاوزاً النسب المقررة له وهي 5%.





وخسر رأس المال السوقي خلال الأسبوع المنقضي نحو 22.5 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 644.5 مليار جنيه مقارنة بـ 667 مليار جنيه بالأسبوع الماضي بنسبة 3.4%.









وارتفعت قيم التداولات الي 15.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.031 مليون ورقة منفذة علي عدد 113 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.448 مليون ورقة منفذة علي علي 110 ألف عملية بيع وشراء خلال الأسبوع الماضي