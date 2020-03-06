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حصاد البورصة .. المؤشر الرئيسي يهوي بنسبة 5% بأول أسبوع من مارس

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:19 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 بنسبة 5.08% مغلقاً تعاملاته عند مستوي  12347.6 نقطة ، حيث سجل أكبر تراجع له يوم الأحد الماضي وهبط بنسبة 6% ،و سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة %3.01  مغلقا الفترة عند 1172.8 نقطة, بينما سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 3.35% مغلقا الفترة عند  1,765.15  نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.22%مغلقا عند 14134.6 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 3.38 %مغلقا الفترة عند 1662.8 نقطة، وسجل أكبر هبوط له يوم الأحد الماضي  ، وقتها اضطرت البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة  بسبب هبوط مؤشر EGX 100 متجاوزاً النسب المقررة له وهي 5%.

وخسر رأس المال السوقي  خلال الأسبوع المنقضي نحو 22.5 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 644.5 مليار جنيه مقارنة بـ 667 مليار جنيه بالأسبوع الماضي بنسبة 3.4%.


وارتفعت قيم التداولات الي 15.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.031 مليون ورقة منفذة علي عدد 113 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.448 مليون ورقة منفذة علي علي 110 ألف عملية بيع وشراء خلال الأسبوع الماضي

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