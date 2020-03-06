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خبر سار.. عودة نجم ليفربول للتدريبات

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:25 م
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مران ليفربول
مران ليفربول
مصطفى صابر
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شهد مران ​ليفربول​ اليوم الجمعة عودة نجم الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة بورنموث في اطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ليفربول دفعة قوية مع أنباء عودة لاعب الوسط ​نابي كيتا​ الى التدريب مجددًا.

وعانى لاعب خط الوسط بسلسلة من الإصابات طوال الموسم. ولا يمكن أن تأتي عودته في وقت أفضل، حيث خسر الحمر ثلاثة من آخر أربع مباريات في جميع المسابقات.

واصبح رجال ​يورجين كلوب​ خارج ​كأس الاتحاد الإنكليزي​ ويجب عليهم قلب تأخرهم 0-1 في ​دوري أبطال أوروبا​ ضد ​أتلتيكو مدريد​ ليواصلوا حملة الدفاع عن لقبهم.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن نابي كيتا في سباق للعب في نهاية الأسبوع ضد ​بورنموث​ وقد شارك في التدريب الكامل مع بقية الفريق الأول.
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