باليوم الثاني لمنتدى داكار.. إجماع المشاركون على دعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف

أجمع المشاركون في اليوم الثاني لمنتدى داكار 2020، حول دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الإسلامي وحماية مؤسساته على دعم ومساندة منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف في أداء دورهما في مواجهة بعض الدول التي تريد التفرقة والتشزم بعيدا عن منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف؛ مما يهدد وحدة العالم الإسلامي.





ومن جانبه، قال زين السادات أمين عام منتدى داكار 2020، إن هذا المنتدى هدفه الرد على اجتماع كوالالمبور بين تركيا وقطر، الذين يحاولون الابتعاد عن المؤسسيات الرسمية التاريخية مثل منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف من خلال خلق كيانات موازية؛ تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة المسلمين العامة.





وأضاف "السادات"، أن هدف المؤتمر هو رسالة قوية من منظمات المجتمع المدني في مختلف الدول الإسلامية لتأكيد ودعم ومساندة منظمة التعاون الاسلامي والأزهر الشريف.





ومن جانبه، قال الشيخ رمضان عبد المعز، أن من أهم الأمور التي أكد عليها الدين الحنيف وحدة الأمة ووحدة الصف في كثير من الآيات القرآنية.





وأضاف أن وحدة الصف من خلال منظمة التعاون الإسلامي على سبيل المثال شئ جيد ومحمود ولنجاح هذه المنظمات وأن تؤتي ثمارها لابد من إنكار الذات، كما حدث بين أسامة بن زيد وأبوبكر الصديق في أحد الغزوات وأكد أن الأمن لا يأتي الا بالوحدة والرزق لن يأتي الا بالتعاون.





وقال سعيدي عبد الرحمن الباحث بالجامعة الجزائرية، إن وحدة الإسلام والمسلمين تستدعي الالتفاف حول منظمات المجتمع الإسلامي الكبري والتاريخية مثل منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف.