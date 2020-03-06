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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر YaLLA ShOOt StaR

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الترجي التونسي، للمرة الثالثة، حينما يواجهه ضمن منافسات الإياب لدور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، وهي أيضًا نفس النتيجة التي حسم بها الزمالك لقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، والتي أقيمت منتصف فبراير الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.


وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم التاسعة مساء بتوقيت القاهرة مساء اليوم الجمعة 6 من شهر مارس الجاري  - الثامنة بتوقيت تونس – موعدا للمباراة، على ملعب رادس.


وتضم قائمة الأبيض للمباراة كلا من: وضمت القائمة كلا من: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل  - محمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي  في خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر في خط الوسط، ومصطفى محمد – كابونجو كاسونجو  فى خط الهجوم.


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