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أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:25 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، استيائه الشديد من كثرة إصابات الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرضوا لها خلال المباريات الماضية.

وطالب بيبو سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بتقديم تقرير شامل حول عمليات تأهيل اللاعبين خاصةً الثنائي رمضان صبحي وكريم نيدفيد، عقب رحلة الفريق في جنوب إفريقيا.

وكان كريم نيدفيد تعرض لقطع في غضروف الركبة في شهر إبريل بالعام الماضي، وخضع لجراحتين قبل أن يتعرض للرشح في الركبة ومازال يخوض برنامجه التأهيلي.

من ناحية أخرى يغيب رمضان صبحي منذ ما يقرب من 6 أسابيع ماضية، بسبب تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وسط أنباء تشير لقرب عودته للملاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر غدٍ السبت على ملعب لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق المارد الأحمر فوزًا بهدفين دون رد.
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