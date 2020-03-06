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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd
الجمعة 06/مارس/2020 - 01:22 م
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الفجر الرياضي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في إطار مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الجمعة الماضي، على إستاد القاهرة الدولي بنتيجة 3/1.
موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا
يقام لقاء الزمالك و الترجي التونسي في تمام التاسعة مساءً.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و الترجي التونسي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا
تبث فضائية beIN Sports HD 1 مباراة الزمالك و الترجي التونسي.
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