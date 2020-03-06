مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في إطار مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .





وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الجمعة الماضي، على إستاد القاهرة الدولي بنتيجة 3/1.





موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا





يقام لقاء الزمالك و الترجي التونسي في تمام التاسعة مساءً.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و الترجي التونسي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا





تبث فضائية beIN Sports HD 1 مباراة الزمالك و الترجي التونسي.



