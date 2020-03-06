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عاجل.. اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بالأقصر

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:23 م
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كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
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أعلنت وزارة الصحة، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا، بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر.

وجاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الصحة، أن الحالات لم تظهر عليها أي أعراض.

ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من جمهورية الصين الشعبية في رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع.

وحملت الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورنا الصحة إصابات كورونا

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