عاجل.. اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بالأقصر

أعلنت وزارة الصحة، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا، بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر.

وجاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأكدت وزارة الصحة، أن الحالات لم تظهر عليها أي أعراض.



