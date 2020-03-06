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بث مباشر مباراة الزمالك والترجي الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نتظر جمهور الزمالك اليوم تأهل فريق الكرة الأول الي الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا عندما يحل ضيفا علي فريق الترجي التونسي ، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي
تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم، وهي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في أقل من شهر، والتي تقام باستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب.

وتأتي مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التي اجتاحت جماهير وإدارة الترجي بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف والتي اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد احداث لقاء الذهاب في القاهرة  بإيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف  معين الشعباني المدير الفني ومساعده مجدي التراوي 4 مباريات وعقوبات  مالية على الترجي بلغت  140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة في الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

يدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وأمامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائي الإفريقي بحثا عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء  منذ 18 عاما وتحديد منذ  عام 2002 عندما اقتنص اللقب  حساب الرجاء البيضاوى المغربى كما يرغب الأبيض في تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذي تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك عقد اجتماعات مكثفة مع معاونيه سامي الشيشينى وأمير عبد العزيز في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وطلبوا اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط والاستمرار بنفس الروح الي خاضوا بها المواجهات الأخيرة امام الترجي والأهلي محذرين من عدم الالتفات للعقوبات التي وقعت على الترجى وغيابات مدربه ولاعبيه.

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