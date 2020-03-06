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بي إن سبورت تعلن معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلتقي مع صن داونز، في الثالثة عصر الغد، في إطار إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد لوكاس موريبي.

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز، على قناة beinsports hd 1.


معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا
أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز إلى المصري علي محمد علي.
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