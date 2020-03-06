حصاد البورصة المصرية .. خسائر تتجاوز الـ 22 مليار جنيه في أسبوع





أخبار البورصة المصرية





هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال جلسات الأسبوع المنقضي متأثرة بتراجع البورصات العالمية والعربية نتيجة التخوف من تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في وقوع كثير من الضحايا في الصين وإيطاليا ، وخسر رأس المال السوقي نحو 22.5 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 644.5 مليار جنيه مقارنة بـ 667 مليار جنيه بالأسبوع الماضي وهبط بنسبة 3.4%.





مؤشرات البورصة المصرية





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 قد أغلق تعاملاته عند مستوي 12347.6 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 5.08% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة %3.01 مغلقا الفترة عند 1172.8 نقطة, بينما سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 3.35% مغلقا الفترة عند 1,765.15 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.22%مغلقا عند 14134.6 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 3.38 %مغلقا الفترة عند 1662.8 نقطة.









تداولات البورصة المصرية





وعلي الرغم من تلك التراجعات التي بليت بها البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري ، إلا أن قيم التداولات قد ارتفعت الي 15.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.031 مليون ورقة منفذة علي عدد 113 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.448 مليون ورقة منفذة علي علي 110 ألف عملية بيع وشراء خلال الأسبوع الماضي ، حيث حاول المتعاملين اقتناص فرص الأسهم الهابطة .









وإستحوذت الأسهم علي نسبة 23.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورةفي حين مثلت قيمة التداول للسندات نحوج 76.8 خلال الأسبوع .





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





ووفقا للتقرير الأسبوع للبورصة المصرية ، فقد سجلت تعاملات المصريين نسبة 62.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.7 % والعرب على 9.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 120.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 51.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر، أن تعاملات المصريين مثلت 63.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.8 % وسجل العرب 10.5% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 125.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 841.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





وقال خبراء سوق المال أن البورصة المصرية تعاني بشكل كبير من ضعف في المحفزات مثل تأخر الطروحات وتأخر النظر في ملف الضرائب وكان لذلك التأثير الأقوي في هبوط المؤشرات .