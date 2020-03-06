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أرسنال يستقر على بديل أوباميانج

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير عالمية، أن فريق أرسنال استقر على بديل مهاجمه الجابوني أوباميانج، والذي اقترب من الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

 

ويخطط الجانرز لضم مهاجم فريق جينت البلجيكي جوناثان ديفيد ، والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق البلجيكي.

 

 وذكر موقع جول العالمي، أن أرسنال يراقب ديفيد لضمه في الصيف المقبل، ليكون بديلا لأوباميانج.

 

وسجل المهاجم الكندي مع فريق غينت 18 هدفا في 26 مباراة بالدوري البلجيكي ، إضافة إلى خمسة أهداف في دوري أوروبا هذا الموسم.

 

ويرتبط ديفيد بعقد مع فريق جينت حتى عام 2023، لكن النادي البلجيكي سيكون مستعدًا للتخلي عن ديفيد مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني.

 

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